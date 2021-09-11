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Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО
Сегодня, 8:13
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Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО

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Кандидат в президенты Франции имеет в планах стратегическое сближение НАТО с РФ.

Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из объединенного военного командования НАТО. Соответствующее заявление политик сделала в рамках проведенной пресс-конференции в Париже. Представительница "Национального объединения" призвала стране дать больше суверенитета.

Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

По мнению политика, Франция должна вернуться к такому статусу в Североатлантическом военном альянсе, который занимала с 1966 по 2009 годы. При этом по завершении украинского конфликта Ле Пен намерена предложить руководству НАТО произвести стратегическое сближение с Россией. Кандидат добавила, что основными принципами она считает "независимость, равноудаленность и постоянство".

Макрон в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Путиным и Зеленским.

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Теги: марин ле пен, нато, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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