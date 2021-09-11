Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО

Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из объединенного военного командования НАТО. Соответствующее заявление политик сделала в рамках проведенной пресс-конференции в Париже. Представительница "Национального объединения" призвала стране дать больше суверенитета.
Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции
По мнению политика, Франция должна вернуться к такому статусу в Североатлантическом военном альянсе, который занимала с 1966 по 2009 годы. При этом по завершении украинского конфликта Ле Пен намерена предложить руководству НАТО произвести стратегическое сближение с Россией. Кандидат добавила, что основными принципами она считает "независимость, равноудаленность и постоянство".
Макрон в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Путиным и Зеленским.
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