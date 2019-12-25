Макрон: ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%

Во Франции прокомментировали принятие шестого санкционного пакета ЕС против России.

Эмманюэль Макрон сообщил, что ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%. Соответствующее заявление сделал французский лидер в рамках пресс-конференции с журналистами, выступая по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. Глава государства счел данную договоренность одним из основных компонентов в шестом санкционном пакете.

ЕС впервые договорился о введении эмбарго на поставки российской нефти. Наше общее решение и индивидуальные обязательства Германии и Польши на этот счет позволят к концу года сократить закупки нефти на 92%. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам политика, персональным санкциям ЕС подвергнутся 80 российских олигархов. Также от международной системы SWIFT будет отключен крупнейший российский банк и отключено вещание трех телеканалов на территории европейского содружества. Конкретные имена и названия президент Франции не стал называть. Макрон напомнил, что на текущий момент страна практически независима от газа, поступающего от России, однако ряд других стран ЕС сильно зависят от таких поставок.

Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Élysée