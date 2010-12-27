Депутат ЗакСа поздравил с юбилеем петербургского космонавта Крикалёва

Герою Советского Союза, Герою России, Почетному гражданину Санкт-Петербурга космонавту Сергею Крикалеву исполнилось 60 лет.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил с днем рождения Героя Советского Союза, Героя России, Почетного гражданина Санкт-Петербурга космонавта Сергея Крикалева. Об этом сообщают городские СМИ.

Сергею Крикалеву сегодня исполнилось 60 лет. Космонавт совершал полеты в самые трудные для СССр времена, когда остро стоял вопрос о выживании космонавтики как отрасли. Также именно Крикалев поставил рекорд по суммарной продолжительности нахождения на орбите.

Мужество, самоотверженность, преданность делу, истинный патриотизм таких людей, как Вы, помогли сохранить и приумножить великие достижения нашей страны в покорении космоса Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга

Вячеслав Макаров пожелал космонавту крепкого здоровья и плодотворного труда во благо России!

Ранее космонавт Олег Артемьев поздравил Выборг с днем города.

Фото: Лубянка/ ВК