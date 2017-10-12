Спикер ЗакСа пообещал раскрыть депутатские поправки бюджету Петербурга на 2018 год

Спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров обещает раскрыть авторов депутатских поправок к бюджету Петербурга на 2018 год.

Во время общения с прессой на церемонии внесения проекта закона о бюджете Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 на рассмотрение в городской парламент его спикер Вячеслав Макаров пообещал раскрыть авторов депутатских поправок.

Макаров заявил, что все изменения в бюджет будут авторизованы. Проект бюджета на будущий год одобрило правительство в начале этой недели. Доходы Северной столицы составили 538,6 миллиарда рублей. Планируется, что город самостоятельно заработает 529,4 миллиарда, а дополнительные 9,2 миллиарда рублей добавят субвенции федералов. Расходы составят 587,5 миллиарда рублей.

Во втором чтении в законопроект о бюджете города вносят правки депутаты. При этом изменения обычно анонимны. Однако спикер собрания Макаров уже несколько лет обещал раскрыть инкогнито авторов.