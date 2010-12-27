В Петербурге студенты-архитекторы строят башни и мосты из макарон и пластилина

В СПбГАСУ проводится конкурс на лучшего "макаронного строителя".

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете дан старт международного конкурса по изготовлению макаронных изделий. Победитель получит звание "макаронного строителя". Как ни странно, участники используют среди материалов не только продукты, но и специальный пластилин. Об этом сообщили представители пресс-службы СПбГАСУ.

Строить из макарон – серьезное занятие. Основной целью конкурса является практическое применение студентами своих знаний по строительной механике, архитектуре и другим дисциплинам, выявление активных студентов, вовлечение их в общественную жизнь университета



сообщение организаторов мероприятия

По традиции соревнования проводятся весной. Номинаций две: "самое высокое сооружение. Башни" и "Сооружение с наибольшим пролетом. Мосты". Экспертный совет учитывает конструктивность предложений, выразительность и экономичность проектов. Самое сложное - заставить собственное творение простоять ночь, а после предстать перед жюри.

