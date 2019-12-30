Майк Помпео в Киеве возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину"

Чиновника сопровождал Вадим Пристайко.

Государственный секретарь США Майкл Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко почтили память погибших на Донбассе. Чиновники прибыли к мемориалу "Стена памяти погибших" около Михайловского златоверхого монастыря в Киеве. Они возложили цветы в память о бойцах. Мероприятие в прямом эфире транслировали местные телеканалы. Об этом сообщило издание "Телеграф".

Отметим, что Пристайко и Помпео до этого события провели личную встречу. Они обсудили вопросы, связанные с политическим взаимодействием между двумя государствами. В частности, речь шла о восстановлении территориальной целостности Украины, укреплению ее обороноспособности. Эксперты изучили способы продвижения внутренних реформ для достижения инвестиционного и экономического сотрудничества.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

