Поддельные документы на ипотеку довели петербурженку до суда

Петербурженка, использовавшая поддельные документы при оформлении ипотечного кредита, пойдет под суд. Сегодня, 28 ноября, прокуратура подтвердило обвинение и направила дело в суд.
Как выяснилось, занимаясь оформлением кредита на ипотеку в банке, женщина предоставила заведомо подложные справку о доходах организации и копию трудовой книжки. В указанной ею организации злоумышленница не состояла, а книжка ей не выдавалась. Своими действиями женщина подвела себя под статью об использовании заведомо поддельных документов, штампов, бланков.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура борется за выплату 2,2 млн рублей метростроевцам.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )