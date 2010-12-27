Поддельные документы на ипотеку довели петербурженку до суда

Женщина использовала "липовые" копию трудовой книжки и справку.

Петербурженка, использовавшая поддельные документы при оформлении ипотечного кредита, пойдет под суд. Сегодня, 28 ноября, прокуратура подтвердило обвинение и направила дело в суд.

Как выяснилось, занимаясь оформлением кредита на ипотеку в банке, женщина предоставила заведомо подложные справку о доходах организации и копию трудовой книжки. В указанной ею организации злоумышленница не состояла, а книжка ей не выдавалась. Своими действиями женщина подвела себя под статью об использовании заведомо поддельных документов, штампов, бланков.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура борется за выплату 2,2 млн рублей метростроевцам.

Фото: Piter.TV