Магазинный вор решил выпить похищенный алкоголь прямо во время задержания

Мужчина попытался украсть в гипермаркете две бутылки дорогого ликера. Когда его злодеяние было замечено кассиром - похититель решил продемонстрировать свое превосходство над законом и правилами и на месте начал употреблять напитки внутрь. Вскоре наглый вор был задержан.

Вечером 6 сентября на пульт охранной компании "Дельта" поступил сигнал из гипермаркета "Карусель" в Выборге. Экипаж группы быстрого реагирования выдвинулся по тревоге и вскоре прибыл на место. Развернувшаяся на кассе драма удивила даже видавших многое сотрудников охраны.

Выбежав из автомобиля, охранник направился в помещение магазина, где увидел, как продавцы пытаются остановить мужчину, который изо всех сил пытается вырваться и убежать. Обученный общению с неадекватными гражданами охранник тут же стабилизировал ситуацию. Как вскоре выяснилось, мужчина пытался похитить две бутылки дорогого ликёра. Пойман вор-неудачник был на кассе. Но сдаваться кассирам и оплачивать товар преступник не планировал. Вместо того, чтобы честно оплатить покупку, похититель начал ругаться с кассиром, а после - демонстративно открыл бутылку и начал употреблять её содержимое внутрь.

Сотрудник ЧОП сообщил мужчине, что он задержан и вызвал полицейских. В ответ на это, уже изрядно пьяный мужчина начал проявлять агрессию. В итоге, охранник был вынужден применить физическую силу и задержать нарушителя с помощью наручников.

В 22 часа 37 минут задержанный был передан сотрудникам полиции, которые доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-служба компании "Системы безопасности "Дельта""