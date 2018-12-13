Петербургскую компанию оштрафовали на 3 миллиона за незаконную продажу алкоголя

По факту правонарушения было возбуждено административное дело.

Сотрудники прокуратуры Красносельского района выявили незаконную продажу алкоголя на улице Маршала Казакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки торговой точки ООО "Залив" было установлено, что компания осуществляет продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По факту правонарушения было возбуждено административное дело по статье "производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии ". Согласно решению арбитражных судов города и области организацию оштрафовали на 3 миллиона рублей.

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