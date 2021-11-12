Животное найдено на Чукотке.

Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ДВО РАН Сергей Вартанян. Археологические находки специалисты сделали летом 2021 года на территории местной низменности. Предположительно, возраст костей древнего животного - не более 12 тысяч лет. До этого ученые полагали, что популяция мамонтов обитала на участке острова Врангеля 9-4 тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии - 12 300 лет назад.

Может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте примерно 12 тысяч 300 радиоуглеродных лет назад. А, может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля. Сергей Вартанян, ученый

Исследования образца будут проводиться при помощи палеогенетики. Сейчас возраст костей подтверждается лабораторным методом. Однако первые выводы об останках специалисты сделали. Предположительно. животное скончалось в юном возрасте, когда ему было около 20 лет. При этом мамонты способны достигать возраста в 80 лет.

Ученые по бивням смогли отследить миграцию мамонтов.

Фото и видео: Telegram / 14News

