ПушкинОбъединяет все национальности России

Ко Всемирному дню поэзии МВД запустило всероссийский поэтический флешмоб. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке.

Полицейские разных регионов России запустили флешмоб #ПушкинОбъединяет и прочитали его знаменитое стихотворение "Я помню чудное мгновенье" на своих родных языках.

Флешмоб приурочен ко Всемирному дню поэзии, 21 марта. Помимо этого, в 2019 году у великого поэта юбилей — 220 лет.

МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Стихотворения прочитали сотрудники ОВД Петербурга, Москвы, Владикавказ, Чебоксар, Казани, Улан-Удэ, Уфы, Майкопа, Якутска. Стихотворение Пушкина прозвучало на русском, якутском, марийском, бурятском, чувашском, татарском, башкирском и удмуртском языках.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге на остановках появятся стихотворения.

Видео: МВД