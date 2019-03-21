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#ПушкинОбъединяет все национальности России

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Ко Всемирному дню поэзии МВД запустило всероссийский поэтический флешмоб. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке.

Полицейские разных регионов России запустили флешмоб #ПушкинОбъединяет и прочитали его знаменитое стихотворение "Я помню чудное мгновенье" на своих родных языках.

Флешмоб  приурочен ко Всемирному дню поэзии, 21 марта. Помимо этого, в 2019 году у великого поэта юбилей — 220 лет. 

МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Стихотворения прочитали сотрудники ОВД Петербурга, Москвы, Владикавказ, Чебоксар, Казани, Улан-Удэ, Уфы, Майкопа, Якутска. Стихотворение Пушкина прозвучало на русском, якутском, марийском, бурятском, чувашском, татарском, башкирском и удмуртском языках.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге на остановках появятся стихотворения.
Видео: МВД

Теги: поэзия, пушкин, флешмоб, я помню чудное мгновенье
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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