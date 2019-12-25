МВД компенсирует петербуржцу моральный вред за незаконное задержание

Под стражей ни в чем не повинный мужчина провел 44 часа.

Петроградский районный суд Петербурга встал на сторону местного жителя Александра Федченко: мужчина подавал иск к МВД о взыскании компенсации морального вреда. Как объяснили в объединенной пресс-службе судов города, петербуржца незаконно задержали.

Инцидент произошел еще в феврале 2016 года: в ночи Федченко задержали на улице Коллонтай и доставили в отдел полиции, мужчину подозревали в употреблении наркотических средств. Однако по протоколу медосвидетельствования Федченко был трезв, в его организме не нашли следов употребления алкоголя или наркотиков. Несмотря на "чистое" состояние, мужчину держали под стражей до вечера следующего дня. После освобождения петербуржец сразу же пожаловался в прокуратуру, в отделе полиции провели проверки, административные протоколы задержания Федченко найти не удалось. Никаких документов, подтверждающих обоснованное задержание, проверка не обнаружила.

Мужчина попросил взыскать компенсацию в размере 75 тысяч рублей за 44 часа под стражей, суд взыскал в пользу Федченко 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что петербурженке придется заплатить штраф за укус полицейского.

Фото: Piter.TV