МВД проводит проверку по факту конфликта между пассажирками трамвая на Бухарестской улице

В результате конфликта выпавшая из трамвая женщина получила травмы.

Сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта в трамвае на Бухарестской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, недопонимание между 55-летней и 82-летней женщинами произошло около половины первого дня в салоне трамвая. В результате конфликта из трамвая выпала пенсионерка, она была госпитализирована с переломом бедра. Вторую участницу инцидента опросили и отпустили. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Бухарестской улице подрались пенсионерки.

Видео: Piter.TV