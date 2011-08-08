МВД предупредило о новом мошенничестве с инвестициями

Полиция советует гражданам проводить любые коммуникации с инвестиционными компаниями только по номерам, указанным на официальных сайтах.

Мошенники на российской территории под видом сотрудников или руководителей крупных инвестиционных компаний звонят жертве, а затем под предлогом внутренней проверки или утечки данных предлагают "безопасное решение" по переводу денежных средств или выполнению указаний проверяющего органа. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах.

Жертве пишет или звонит человек, представляющийся сотрудником или руководителем крупной инвестиционной компании. Злоумышленник сразу демонстрирует осведомленность - знает, что у человека есть счет у брокера, использует реальное название компании, имена действующих или вымышленных сотрудников. Повод формально "служебный": внутренняя проверка, утечка данных, взаимодействие с регулятором или правоохранительными органами. пресс-служба МВД

Сотрудники полиции уточнили, что целью первого звонка от аферистов является попытка создания стрессовой ситуации для человека. Также они готовят россиянина к следующему контакту со "вторым номером", который является псевдосотрудником правоохранительных органов. Затем диалог с потенциальной жертвой обмана переводится в закрытый формат. Для этого используются методы социальной инженерии: злоумышленники просят уйти в место, где "никто не слышит", апеллируют к срочности, конфиденциальности и ответственности гражданина. Если абонент сомневается, то ему угрожают "повесткой", проверкой или уголовной ответственностью.

"Рекомендуем любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах", - заключили в ведомстве.

Фото: Piter.tv