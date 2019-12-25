Иностранцы же должны будут поменять свои права категории D и C на российские.

МВД предложило разрешить водить машину с 17 лет. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект, подготовленный ведомством.

Подчёркивается, что в 17 лет гражданин сможет водить машину только в присутствии наставника — до наступления 18 лет. В сопроводительной записке к проекту сказано, что сейчас по закону учиться на водительские права можно с 17 лет, однако водить только с 18. Из-за этого, отмечают в МВД, многие водители с правами за "год простоя" теряют практический навык вождения.

Также законопроект предлагает изменить требования к водителям автобусов и троллейбусов. Предлагается пускать за руль общественного транспорта только тех, кто имеет опыт вождения от года.

Иностранцы же должны будут поменять свои права категории D и C на российские.

Ранее мы писали, что в Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам.

Фото: pixabay.com