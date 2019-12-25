  1. Главная
МВД опровергло данные об ограничении выезда мужчин призывного возраста
Сегодня, 9:08
133
Проверять данные можно только через официальные источники: сайты органов государственной власти и официальные СМИ.

 Информация о временных ограничениях на выезд с российской территории для мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при правоохранительных органах. В полиции уточнили, что ранее по ряду СМИ распространились документы, которые якобы подтверждали введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. В МВД указали, что  подобные сообщения зафиксированы в разных регионах, включая Мурманскую область, Ставропольский и Пермский края.

Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах.

пост от киберполиции

Фото: Piter.tv

