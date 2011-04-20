МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества

Данил Филиппов представил статистику по киберпреступлениям за 2021 год.

Российские правоохранительные органы оценили ущерб от телефонного и интернет-мошенничества. Информацией с журналистами в рамках пресс-конференции в центре ТАСС поделился полковник юстиции Данил Филиппов. С начала 2021 года ущерб от действий дистанционных злоумышленников составил порядка 45 млрд рублей для РФ. Однако сотрудникам полиции удалось замедлить рост данного вида преступности.

Динамика за шесть месяцев роста киберпреступлений наблюдалась в размере 20%. Однако за период 11 месяцев существенно удалось снизить, и динамика наблюдается в районе 7%. Данил Филиппов, полковник юстиции

Эксперт добавил, что в абсолютных числах речь идет о 494 тысячи преступлений за 11 последних месяцев текущего года.

В МВД представили социальный портрет дистанционного мошенника.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС



