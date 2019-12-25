МВД начало проверку информации о похищении двух девушек из приюта в Казани

Двух уроженок Дагестана забрали из кризисного центра для женщин неизвестные в полицейской форме.

Правоохранители начали проверку сообщений о похищении людьми в полицейской форме двух уроженок Дагестана, которые находились в кризисном центре для женщин в Казани. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике Татарстан.

Предполагаемый инцидент произошел в приюте фонда "Благие дела". Его руководитель Алия Байназарова ранее в беседе с изданием сообщила, что девушки обратились за помощью утром 18 октября по той причине, что их мужья отказывались с ними разводиться.

Говорили, что им мужья не дают развод. От родителей тоже помощи не было. Одной родители, по ее словам, говорили: "Замуж вышла, замужем и помрешь". Алия Байназарова, руководитель фонда "Благие дела"

Вечером в день заселения в приют пришли неизвестные в полицейской форме и забрали девушек, а затем передали их родственникам.

В региональном управлении МВД изданию заявили, что в настоящее время проводится проверка данной информации.

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