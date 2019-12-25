МВД: мошенники стали выманивать деньги под предлогом онлайн-опросов от банков

Сотрудники полиции сообщили о новом способе обмана россиян через интернет.

На российской территории мошенники стали внедрять схемы обмана, в ходе которых от лица банков предлагают людям проходить за плату онлайн-опросы. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники прес-сслужюбы российских правоохранительных органов в опубликованных материалах. Оперативники пояснили, что злоумышленники теперь размещают в интернете от лица банковских структур предложения пройти опрос, по результатам которого обещают выплатить клиентам определенную сумму денежных средств в качестве вознаграждения. Далее потерпевшее лицо, которое попалось на обман, переходит по фишинговой ссылке и отвечает на вопросы. Затем в конце открывается форма, в которой просят ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС якобы для зачисления средств. Однако в реальности аферисты получают доступ к банковскому счету того человека, к которому была привязана карта.

В МВД призывают граждан страны не вводить реквизиты своих банковских карт на сомнительных сайтах. В полиции советуют проверять информацию об акциях и викторинах.

