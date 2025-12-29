МВД: мошенники стали использовать против россиян двухэтапный "СМС-бомбинг"

Полиция призвала граждан не действовать быстро и необдуманно.

Мошенники на российской территории чаще стали внедрять в отношении пользователей двухэтапную схему "СМС-бомбинга", целью которого является вызов паники и побуждение человека к быстрым и необдуманным действиям. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители правоохранительных органов. Полицейские уточнили, что речь идет о такой криминальной схеме, которая связана с большим количеством отправленных аферистами сообщений на абонентский номер конкретной цели. Этим способом злоумышленники вызывают у гражданина панику и призывают действовать быстро и необдуманно. С помощью сообщений они подготавливают жертву обмана к дальнйшему звонку и в дальнейшем получают доступ к банковскому счету.

В МВД уточнили, что на первом этапе аферисты используют специальные программы, с помощью которых делается массированная рассылка сообщений якобы от государственных органов, банков, микрофинансовых организаций, онлайн-магазинов и прочих онлайн-сервисов. Текст может быть разным. В частности, информация о взломе аккаунта или оформлении кредита, а также коды подтверждения или фишинговые ссылки для перехода на вредоносные сайты. Обычно такие ресурсы дублируют официальные сайты банковских организаций, "Госуслуги" и т.д.

На фишинговых страницах пользователя просят ввести логины и пароли для входа в банковские приложения, паспортные данные, данные банковской карты (номер, срок действия, CVC). пресс-центр МВД

Затем аферисты, пока жертва дезориентирована в потоке сообщений, начинают отправлять на номер жертвы уже звонки от представителей "мобильного оператора". Обманом мошенники убеждают человека, что сейчас техническая поддержка наблюдает массовую СМС-атаку, в связи с чем необходимо ее прекратить. Они просят гражданина подтвердить личные сведения и назвать код из сообщения. Иногда аферисты могут просить жертву самостоятельно продиктовать или ввести данные банковской карты якобы "для верификации" или "проверки безопасности". Они также могут направить для загрузки на гаджет файл, который на самом деле является вредоносным программным обеспечением (ПО).

