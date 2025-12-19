МВД: мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать важные объекты

В полиции рассказали об одной из схем обмана пользователей аферистами в интернете.

Мошенники в России под предлогом получения редкого артефакта в онлайн-игре выманивают у несовершеннолетних пользователей код из SMS, а потом заставляют потерпевших фотографировать объекты инфраструктуры для того, чтобы якобы обезопасить денежные сбережения. Соответствующие материалы по СМИ распространили представители российских правоохранительных органов. Известно, что злоумышленники связываются с детьми в играх. После того как ребенок называет аферистам запрашиваемые цифры, общение прекращается.

Позже преступники звонят жертве уже от имени сотрудников силовых органов и сообщают об угрозе хищения сбережений. Детям предлагается вариант, с помощью которого они смогут "спасти" финансы. Речь идет о ряде заданий от кураторов. В полиции отметили, что выполнение каких-либо поручений по указанию неизвестных лиц, в том числе фотографирование объектов, считается в России преступлением. За это виновным будет грози ть ответственность в рамках законодательства.

МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш.

Фото: pxhere.com