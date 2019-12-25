МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

Управление на транспорте МВД России готовит запрос для участия в следствии в Германии по инциденту с политиком Алексеем Навальным. Запрос начали готовить после информации о том, что оппозиционер вышел из комы.
Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ.
цитата из сообщения управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Отмечается, что в расследовании будут также участвовать российский специалист, немецкие врачи и эксперты.
Запрос оформлен в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Ранее Лавров заявил, что действия ФРГ по Навальному похожи на ситуацию с Солсбери.
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