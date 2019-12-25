МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

В расследовании будут также участвовать российский специалист, немецкие врачи и эксперты.

Управление на транспорте МВД России готовит запрос для участия в следствии в Германии по инциденту с политиком Алексеем Навальным. Запрос начали готовить после информации о том, что оппозиционер вышел из комы.

Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ. цитата из сообщения управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что в расследовании будут также участвовать российский специалист, немецкие врачи и эксперты.

Запрос оформлен в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ранее Лавров заявил, что действия ФРГ по Навальному похожи на ситуацию с Солсбери.