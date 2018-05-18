МВД дало комментарий по поводу "стрельбы" в Невском районе

Горожане уверяли, что в результате перестрелки погиб человек

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба. Так утверждали очевидцы с места событий. Горожане также уверяли, что в результате перестрелки погиб человек. Сообщает "Петербургский дневник".

На самом деле, как рассказали правоохранители, в 11:30 поступило сообщение о происшествии в благотворительной организации "Возрождение". В ней помогают алко- и наркозависимым. Пациент 1960 годы рождения разбил окна, кричал и хотел спуститься по простыням из окна.

Хотел выпить. Не дали. Выстрелов не было". МВД

Также, "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу МЧС рассказал, что на место событий бригада спасателей выезжала, но никому помощи не оказывала.

Фото: Новости Сочи/ Вконтакте