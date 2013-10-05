МВД Белоруссии сообщило о задержании журналиста Можейко

Предполагается, что журналиста задержали из-за статьи о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что журналиста kp.by Геннадия Можейко задержали на территории республики. Видеокомментарий на эту тему опубликовали в Tеlegram-канале белорусского МВД.

Можейко задержали еще 1 октября в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.

Предполагается, что журналиста задержали из-за статьи о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. После выхода статьи на kp.by, сайт был заблокирован.

Ранее Лукашенко назвал убитого офицера КГБ участником операции с ЧВК Вагнера.

Видео: МВД Беларуси