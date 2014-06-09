Лукашенко назвал убитого офицера КГБ участником операции с ЧВК Вагнера

Сотрудник погиб во время спецоперации по задержанию программиста.

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с своими коллегами из администрации сказал, что удивлен негативной реакцией россиян в соцсетях на работу белорусской группы "А", которая штурмовала квартиру программиста Андрея Зельцера. Во время спецоперации погиб сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк, он получил пулю от стрелявшего в сотрудников спецслужб подозреваемого.

По словам Лукашенко, погибший сотрудник КГБ принимал участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер". В июле прошлого в Минске задержали 33 человека гражданина РФ, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

Я всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А" и этого же парня, которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер". Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов.

Александр Лукашенко

Глава государства добавил, что критиковать бойцов можно только за то, что они были без спецодежды, однако глава белорусского КГБ рассказал, что это было инициативой самих сотрудников, которые не хотели волновать граждан.

Видео: Telegram / Пул Первого