Ivan Dorn и David Guetta выступят на одной сцене

Летом в московском Парке Горького состоится фестиваль "Park Live".

С 27 по 29 июля в Москве пройдет грандиозный музыкальный праздник - фестиваль "Park Live". В рамках программы в один день на сцене выступят русско-украинский музыкант Ivan Dorn и французский диджей и продюсер David Guetta. Также на сцене московского Парка Горького зрители увидят Gorillaz, Bonobo, Tricky и Little Dragon.

В этом году "Park Live" проходит уже в шестой раз и впервые продлится три дня. В разные годы в фестивале участвовали прославленные музыкальные группы и исполнители: Muse, Lana Del Rey, Paramore и другие. Из русских музыкантов на Park Live выступали Земфира и "Мумий Тролль".

Видео: Youtube - канал Ивана Дорна.