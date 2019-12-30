Компания продолжит выполнять обязанности на севере Петербурга.

МПБО-2 сохранил половину Петербурга. Однако предприятие потеряло статус регионального оператора, но сохранило обязанность по обращению с твердыми бытовыми отходами в северной части города. Таким образом арбитражный суд города отказал в иске компании "Автопарк № 6 Спецтранс". Юристы требовали признать результаты конкурса на оказание услуг недействительными. Решение 13-го арбитражного суда датировано 17 января, но опубликовано на сайте 20 числа.

Напомним, что истец просил отменить результаты конкурса. В компании заявили, что не успели подготовить заявку на участие, так как поздно узнали о его проведении. Также юристы настаивали на ошибках, которые есть в документации. В первых двух инстанциях отказали в удовлетворении требований, но после кассация направило дело на повторное рассмотрение. В результате арбитраж признал, что конкурс был проведен с нарушениями. Однако инстанция считает, что это затронуло лишь интересы заявителя.

Ранее Piter.tv писал о том, что юг Петербурга остался без "мусорного" оператора.

Фото: Piter.tv

