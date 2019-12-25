С завода МПБО-2 взыскали 10 млн рублей

Добровольно предприятие не возместило причиненный ущерб.

СПб ГУП "Завод МПБО-2" выплатило более 10 млн рублей недоимки по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

Задолженность была с 2016-го года. Предприятие не доплатило за выбросы с площадки полигона твердых коммунальных отходов Новоселки в атмосферный воздух.

На основании данных в декларации о плате за НВОС, представленных в Управление, установлено, что плата компанией исчислялась некорректно и образовалась недоимка по плате за выбросы в атмосферный воздух в размере 2,2 млн рублей, а за размещение отходов – 8,8 млн рублей. сообщили в Росприроднадзора.

Так как добровольно предприятие не возместило денежные средства, вопрос пришлось решать через суд.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2.

Фото: сайт СПб ГУП "Завод МПБО-2"