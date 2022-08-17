Владимир Падрино Лопес рассказал о том, к каким методам американцы прибегают ради сохранения влияния в Латинской Америке.

МО Венесуэлы: США вмешиваются в дела стран Южной Америки, боясь роста влияния РФ и Китая. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне Владимир Падрино Лопес. Чиновник выступил в рамках X Московской конференции по международной безопасности по видеосвязи из Каракаса. По мнению страны Латинской Америки, Вашингтон стремится противодействовать Москве и Пекину в Южной Америке из-за роста влияния России и Китая в данном регионе. При этом США не гнушаются механизма вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Создание пояса сдерживания для препятствование росту влияния Китая и России - это часть стратегии США, которая напоминает нам возрождение политики времен "холодной войны", особенно в том, что касается южноамериканского региона и Венесуэлы. Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы

Иностранец полагает, что меры достижения геополитических целей американской стороны принимают многоформатный и многонаправленный характер. Владимир Падрино Лопес добавил, что Вашингтон за счет государственных переворотов, интервенций и санкций хочет сохранить и усилить собственное присутствие в странах Латинской Америки. При этом сейчас США классифицируют Колумбию в качестве своего основного союзника в регионе вне НАТО.

В Венесуэле обвинили правительство США в диверсиях на нефтяных объектах страны.

Фото и видео: YouTube / Prensa FANB