Диосдадо Кабельо рассказал о необходимости противостоять империализму США.

В Венесуэле обвинили правительство США в диверсиях на нефтяных объектах страны. Соответствующее заявление сделал местный лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо в рамках брифинга. Он выступил перед журналистами в Каракасе.

Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США. Диосдадо Кабельо, политик Венесуэлы

Специалист отметил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), которая произошла в штате Монагас на востоке страны, говорит властям о том, что Вашингтон не остановится от цели по дестабилизации обстановки в латиноамериканской республике. Диосдадо Кабельо полагает, что подобные трагедии должны учить тому, что "империализм не отдыхает". Политик уверен в том, что США хотят того, чтобы Венесуэлу растерзали. Администрация Белого дома надеется, что власти будут просить пощады. Политик же уверен в том, что этих результатов Вашингтон не дождется, так как народ не будет сдаваться и не привык к этому.

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