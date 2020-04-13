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При ударе по базе под Житомиром убиты более 100 военных и наемников

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Удар нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе по центру подготовки украинских сил в Житомирской области убиты более 100 украинских военных и иностранных наемников.

На Украине продолжается военная спецоперация. Удар нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. На военной базе находились украинские солдаты. Вместе с ними на Украину прибыли иностранные наемники.

Ранее мы сообщили, что военные прорвали оборону батальона "Айдар".

Видео: Минобороны РФ

Теги: житомир, минобороны рф, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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