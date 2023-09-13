Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра".

Российские Вооруженные силы на херсонском направлении за минувший день на специальной военной операции поразили скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе острова Алексеевский. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что противник потерял в боях более 80 человек личного состава.

Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

В оборонном министерстве подчеркнули, что в результате огневого поражения уничтожены два автомобиля ВСУ, а также артиллерийская система М777 американского производства.

МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении восьми атак ВСУ.

Фото и видео: Минбороны России