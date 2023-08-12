Группировка "Юг" уничтожила пункт наемников с терминалом Starlink в Николаевке

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink, расположенный в Николаевке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Специалист пояснил, что боевая задача выполнялась при участии реактивной системы залпового огня "Торнадо-М".

Уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, а также нанесен ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

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Фото и видео: Минобороны России