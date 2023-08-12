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Группировка "Юг" уничтожила пункт наемников с терминалом Starlink в Николаевке

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink, расположенный в Николаевке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Специалист пояснил, что боевая задача выполнялась при участии реактивной системы залпового огня "Торнадо-М".

Уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, а также нанесен ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: starlink, вадим астафьев, всу, иностранные наемники, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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