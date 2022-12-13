Игорь Кириллов рассказал о подозрении по небрежному обращению американцами с опасными патогенами.

Вспышка вируса Эбола в сентябре 2022 года в африканской стране Уганде могла быть вызвана небрежным обращением проводивших работы в регионе американских военных биологов с патогенами. Такое мнение в ходе брифинга с журналистами высказал руководитель войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) при Вооруженных силах РФ Игорь Кириллов. Эксперт добавил, что озабоченность в Москве вызывает тот факт, что выделенный штамм Судан полностью идентичен тому вирусу, который ходил на континенте во время эпидемии 2012 года.

Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

МО РФ: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов.

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