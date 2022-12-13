МО РФ: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов

Игорь Кириллов рассказал о деятельности США за пределами госграниц страны.

Российское министерство по обороне в ходе проведения специальной военной операции на Украине получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов. Соответствующей информацией в ходе выступления на брифинге с журналистами поделился руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Он презентовал новые данные о военно-биологической деятельности США.

Анализ документов свидетельствует, что подобные исследования по усилению функций опасных патогенов....носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Игорь Кириллов напомнил СМИ, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски "программ двойного назначения". Эти проекты реализуются как на американской территории, так и за пределами государственных границ. Однако Вашингтон говорит о том, что мероприятия связаны с обеспечением национальных интересов и направлены на обеспечение глобальной биологической безопасности.

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы.

Фото и видео: Минобороны России