МО РФ сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы

Игорь Конашенков рассказал об операции в Красноселке при участии ракетного комплекса "Бастион".

В российском министерстве по обороне сообщили об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что объект противника находится в северо-восточном направлении от украинского города. Операция выполнялась за счет нанесения удара высокоточным оружием из берегового ракетного комплекса "Бастион".

Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Минобороны публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины.

Фото и видео: Минобороны России