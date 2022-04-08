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МО РФ сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы

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Игорь Конашенков рассказал об операции в Красноселке при участии ракетного комплекса "Бастион".

В российском министерстве по обороне сообщили об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников около Одессы. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что объект противника находится в северо-восточном направлении от украинского города. Операция выполнялась за счет нанесения удара высокоточным оружием из берегового ракетного комплекса "Бастион".

Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Минобороны публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны, одесса
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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