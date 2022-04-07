  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:49
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины

0 0

Миссия выполнялась силами ЧФ России.

Российское министерство по обороне публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины. Ролик журналистам предоставили представители пресс-службы Вооруженных сил России. Уточняется, что удар высокоточным оружием нанесен по мишеням противников с борта одного из фрегатов Черноморского флота залповым пуском крылатых ракет. Миссия выполнялась в рамках проведения специальной военной операции.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины.

пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех баз хранения ГСМ на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, калибр, крылатые ракеты, минобороны, чермонорский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии