Минобороны публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины

Миссия выполнялась силами ЧФ России.

Российское министерство по обороне публикует кадры залпового пуска ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины. Ролик журналистам предоставили представители пресс-службы Вооруженных сил России. Уточняется, что удар высокоточным оружием нанесен по мишеням противников с борта одного из фрегатов Черноморского флота залповым пуском крылатых ракет. Миссия выполнялась в рамках проведения специальной военной операции.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины. пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех баз хранения ГСМ на Украине.

Фото и видео: Минобороны России