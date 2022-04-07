Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех баз хранения ГСМ на Украине

Игорь Конашенков рассказал об ударах по военным объектам Николаева, харькова, Чугуева, Запорожья.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении еще четырех баз хранения ГСМ (горюче-смазочных материалов) на Украине. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 7 апреля поделился официальный представитель Игорь Конашенков. По данным генерал-майора РФ, Вооруженные силы выполнили задачу за счет использования высокоточного оружия - ракет морского и воздушного базирования. Известно, что ликвидированные военные объекты находились на территориях Запорожья, Харькова, Чугуева и Николаева.

В течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор России Игорь Конашенков сообщил, что министерство обороны с начала проведения специальной военной операции уничтожило 413 дронов противника, 218 установок реактивных систем залпового огня и 1 987 танков и бронемашин ВСУ.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили топливную базу в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

