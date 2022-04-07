Игорь Конашенков рассказал об операции ВС РФ около Чугуева.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили топливную базу в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного вечернего брифинга от 6 апреля поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Чиновник заметил, что мишень была ликвидирована за счет удара высокоточными ракетами воздушного базирования. Эксперт подчеркнул, что также удар нанесен по железнодорожной станции Лозовая, расположенной в том же районе боевых действий. На объекте фиксировалось крупное скопление военной техники и вооружения иностранного производства. Эти средства были поставлены киевскому режиму в рамках поддержки Западом.

В Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны России пояснил, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили уже 408 беспилотников противника, а также 216 установок реактивных систем залпового огня, 1 987 танков и бронемашин ВСУ, 862 единиц артиллерии и минометов.

Россия узнала о планах украинских спецслужб взорвать хранилище с хлором под Харьковом.

Фото и видео: Минобороны России