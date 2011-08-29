Игорь Конашенков сообщил о готовящейся провокации в Первомайском.

Россия узнала о планах украинских спецслужб взорвать хранилище с хлором, расположенную в Харьковской области. Соответствующее заявление во время регулярного вечернего брифинга с журналистами от 6 апреля сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. По словам генерал-майора РФ, киевский режим планировал обвинить в создании химической катастрофы российскую сторону. По данным эксперта, со ссылкой на подтвержденную информацию, инцидент должен был быть зафиксирован в городе Первомайский.

На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ уничтожили базу националистов в Донецкой области.

Фото и видео: Минобороны России

