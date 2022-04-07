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ВС РФ уничтожили базу националистов в Донецкой области

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Игорь Конашенков рассказал об операции в Новогродовке.

ВС РФ уничтожили базу националистов в Донецкой области. Соответствующее заявление в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 6 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне России Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что удары нанесены высокоточным оружием (ракетами) по командному пункту 56-й бригады Вооруженных сил Украины, а также по военной базе местных националистов.

Ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база в населенном пункте Гродовка.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны РФ сообщили о срыве украинской стороной обмена военнопленными.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, гродовка, донбасс, донецкая область, игорь конашенков, минобороны, нацбаты, новогродовка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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