Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой народной республике. Общие потери противника составили до 310 военнослужащих. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге с журналистами от 17 августа поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи выполнены "Южной" группировкой сил при участии артиллерии и авиации.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, а также гаубица Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России