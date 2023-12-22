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МО РФ сообщило о подавлении расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние суткив рамках контрбатарейной борьбе были вскрыты и подавлены свыше 40 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

"Центр" отразил четыре атаки штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня,

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