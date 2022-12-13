МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский самолет СУ-25 в Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о сбитых беспилотниках и РСЗО ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили самолет Су-25 Воздушных сил противника. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 26 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно были ликвидированы 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ветеленское Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант России заметил, что также МО РФ уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые летали над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областями в районах населенных пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка, Рубежное, Кременная, Червоноармейское, Грозовое, Обрывка, Казачьи Лагери, Пролетарка.

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Фото и видео: Минобороны России