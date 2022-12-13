Игорь Конашенков рассказал о работе военных по донецкому направлению.

Российские Вооруженные силы пресекли попытки контратак Вооруженных сил Украины, которые происходили за последние сутки проведения специальной военной операии на севере и юге города Артемовска. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что штурмовые группы при поддержке артиллерии и авиации продолжили уничтожать иностранных наемников и личный состав ВСУ в регионе. В общей сложности на донецком направлении киевский режим лишился до 300 человек.

Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям, а также пресекали попытки украинских подразделений контратаковать на северном и южном флангах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России