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МО РФ: кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих в рамках совместных занятий

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Военные тренируются в светлое и темное время суток.

Российское министерство по обороны опубликовало в социальных сетях кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих, проводимых в рамках совместных занятий. Специалисты пояснили, что мероприятия проводятся на полигоне Белоруссии, тренировки ведутся как в дневное, так и ночное время.

На полигоне отработаны элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности.

пресс-служба Минобороны России

Генпрокурор России поздравил граждан с наступающим Новым годом и Рождеством.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, боевое слаживание, минобороны, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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