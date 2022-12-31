МО РФ: кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих в рамках совместных занятий

Военные тренируются в светлое и темное время суток.

Российское министерство по обороны опубликовало в социальных сетях кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих, проводимых в рамках совместных занятий. Специалисты пояснили, что мероприятия проводятся на полигоне Белоруссии, тренировки ведутся как в дневное, так и ночное время.

На полигоне отработаны элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России