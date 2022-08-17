Игорь Конашенков сообщил, что солдаты ВСУ покидают свои позиции в Соледаре и Марьинке.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что более трети мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины дезертировали. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга от 17 августа официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что противник несет огромные потери, а солдаты бегут с огневых позиций, находящихся в районе боевых сражений на территории Донецкой народной республики.

В ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе Марьинки из-за больших потерь личного состава ВСУ и нехватки боеприпасов больше половины местных военнослужащих из 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили занимаемые позиции. Они вышли из района боевых действий.

Минобороны РФ: связисты ЗВО транслируют в эфир для ВСУ радио "Жизнь" и призывают их сдаваться.

Фото и видео: Минобороны России