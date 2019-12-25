Стали известны цифры из отчета об исполнении бюджета МО "Город Выборг"

Заседание совета депутатов МО состоялось 25 ноября.

Комитет финансов администрации Выборгского района Ленобласти отчитался об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за девять месяцев текущего года. Об очередном заседании совета депутатов МО рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава комитета Константин Паничев заявил, что за эти месяцы в бюджет МО поступило почти 496 тысяч рублей или 84,5% от плана. В сравнении с прошлым годом поступление налоговых доходов снизилось почти по всем показателям, виной тому, подчеркнул чиновник, стала пандемия коронавируса.

Траты за тот же период составили более 434 тысяч рублей или 91,9% от плана. Больше всего денег ушло традиционно на ЖКХ, культуру, образование и спорт – около 339 тысяч рублей. На реализацию муниципальных программ по развитию автодорог, благоустройство, развитию культуры в Выборге в общей сложности потратили чуть больше 314 тысяч рублей, также отмечается, что из резервного фонда райадминистрации взяли 298 тысяч рублей на ликвидацию аварийного обрушения части кровли дома на улице Некрасова.

В ходе заседания утвердили основные характеристики бюджета на текущий год: доход составит 854 188 тысяч рублей, расходы – 909 496 тысяч рублей, дефицит – 55 308 тысяч рублей.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО