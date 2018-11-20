МО "Черная речка" хотят переименовать в честь дворян Ланских

Проект был рассмотрен в ЗакСе Петербурга.

Муниципальное образование "Черная речка" переименуют в "Ланское". Данный законопроект утвердило Законодательное собрание Петербурга.

Данный проект был написал по инициативе ветеранов, который проживают в округе. В пояснительной записке объясняется, что с конца XVIII века участок между Черной речкой и Выборгской дорогой принадлежал старинному дворянскому роду Ланских. Кроме того, "серебряно-золотая шахматная доска" – герб семьи – также присутствует на флаге муниципалитета.

Депутаты отметили, что данное переименование достаточно обосновано.

Фото: Piter.TV