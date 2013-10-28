МИД обвинил США в срыве участия делегации России в заседании комитета ООН по информации

Дмитрий Полянский объяснил, что российским дипломатам американцы не выдают визы.

В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили коллег из США в срыве участия делегации России в заседании комитета ООН по информации. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Эксперт отметил, что руководителю делегации, пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой выдали визу лишь 3 мая. При этом еще два участника мероприятия не получили необходимые документы, разрешающие въезд в страну.

Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

дипломат напомнил американской стороне о том, что что визовые запросы российской стороной были поданы заблаговременно. В МИД назвали подобную практику со стороны Вашингтона недопустимой. Полянский призвал секретариат ООН принять меры по недопущению подобных инцидентов.

В ООН утверждают, что на "Азовстали" остаются гражданские лица.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций